Dicono che “Vladimir Putin non deve essere sconfitto; se no, perde la faccia ed è peggio per tutti”.

Diceva Winston Churchill che “non sono soltanto i bravi ragazzi a vincere le guerre; sono anche le canaglie e i mascalzoni”.

Forse l’Occidente sbaglia a comportarsi da “bravo ragazzo”. Se Putin temesse davvero per la sua stessa vita, non avrebbe paura di perdere la faccia. E sarebbe meglio per tutti.