La grammatica del Costituzionalismo

Occorre una premessa: il Costituzionalismo di cui tratta questa raccolta di saggi non è una dottrina della Costituzione quale connotato necessario dello Stato, cioè indipendentemente dalla natura del regime politico, come scrivevano tanti pensatori, a partire da Louis de Bonald per arrivare a Santi Romano, secondo i quali ogni Stato per il solo fatto di esistere è una Costituzione; e se non l’avesse, non verrebbe neanche a esistenza. Ogni Stato così non ha ma è un ordinamento giuridico (Santi Romano).

Come chiariscono gli autori, se “tutti i Paesi del mondo hanno una Costituzione, e cioè un regime politico ispirato a taluni principi fondamentali, solo alcuni di essi hanno norme giuridiche fondamentali che riproducono i valori del Costituzionalismo”. E quindi un costituzionalismo “ideologico” basato sull’articolo 16 della Dichiarazione “dei diritti dell’uomo e del cittadino, secondo cui “la società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione” o, meglio, non ha una Costituzione ispirata alle idee e ai principi del Costituzionalismo liberal-democratico”.

Questo era stato rilevato da Carl Schmitt nella Verfassungslehre, che lo riconduceva al concetto ideale di Costituzione, in particolare allo Stato borghese onde “nello sviluppo storico della Costituzione moderna si è affermato un particolare concetto ideale con tale successo che dal XVIII secolo sono indicate come Costituzioni solo quelle Costituzioni che corrispondono alle richieste della libertà borghese e contengono determinate garanzie di questa libertà”. I principi fondamentali dello Stato borghese di diritto sono la tutela della libertà individuale e dei diritti conseguenti; la distinzione dei poteri – nel senso di Montesquieu – quale principio di organizzazione dello Stato. Questo non esaurisce il “contenuto” dello Stato di diritto: la preminenza della legge (e del principio di legalità); lo stesso concetto di legge come regola generale, astratta o misurabile; l’indipendenza dei giudici, il sindacato del Giudice sugli atti amministrativi, ne sono i corollari fondamentali.

L’insieme dei principi (e corollari) crea l’architettura costituzionale avente il comune denominatore e scopo nell’istituire dei limiti al potere. Distinzione dei poteri, controllo giurisdizionale, indipendenza dei Giudici, concetto borghese di legge sono i pilastri (e i tramezzi) che danno forma alla limitazione del potere pubblico, pur riconoscendone la necessità ed insostituibilità.

Ciò stante il lavoro degli autori del volume, così attento ed apprezzabile, appare implementabile nella trattazione dei suddetti pilastri e tramezzi. In particolare, in relazione alla giustizia amministrativa, alla “parità” delle parti pubblica e privata, all’indipendenza delle Corti. Nell’auspicio che sia seguito da un’edizione arricchita, se ne consiglia la lettura.

(*) Autori vari, “Grammatica del costituzionalismo”, a cura di Corrado Caruso e Chiara Valentini, Il Mulino, Bologna 2021, pagine 338, 24 euro.