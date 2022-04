“Un convegno che chiarisca le competenze in materia e indichi soluzioni per una problematica che affligge Roma ormai da anni. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Emergenza cinghiali, come intervenire” promossa da Fratelli d’Italia e aperta alla cittadinanza che si terrà domani 28 aprile alle ore 18 presso l’Hotel Courtyard by Marriott di via Giuseppe Moscati”.

Così i tre esponenti di FdI, Chiara Colosimo, Federico Rocca e Alberto Mariani, rispettivamente consigliere regionale, consigliere comunale e consigliere del Municipio XIV-Monte Mario.

“Da sempre Fratelli d’Italia ha dimostrato, a ogni livello istituzionale, sensibilità e attenzione per superare l’emergenza cinghiali in città – hanno continuato – in tal senso consideriamo totalmente insufficiente il lavoro fatto dalla Regione Lazio che in materia, ricordiamo, ha la principale competenza. Lo scaricabarile ha caratterizzato questi anni di Amministrazione regionale e capitolina – hanno terminato – ora non c’è più tempo da perdere, bisogna intervenire subito prima che si registrino danni irreparabili o si consumi qualche tragedia”.

Interverranno, tra gli altri, i deputati di FdI, Paolo Trancassini e Maria Cristina Caretta, Marco Giovagnorio e Giuseppe Calendino (consiglieri nel Municipio XIII e XV). Modererà Andrea Castellano, vice-responsabile nazionale dipartimento Sicurezza di FdI. Tra i presenti pure Mario Menasci, avvocato del Foro di Roma, che sta seguendo la problematica a seguito della segnalazione di alcuni cittadini (residenti nelle zone di Roma Nord e Roma Nord-Ovest) che stanno preparando, sulla questione degli ungulati, un ricorso collettivo contro la Regione Lazio.