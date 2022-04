Centrodestra, Salvini propone un vertice allargato

Matteo Salvini invoca l’unità del centrodestra, anche in Sicilia. “Dopo l’incontro in presenza con Giorgia e Silvio che speriamo di organizzare al più presto – sottolinea – il centrodestra unito dovrà condividere le priorità per rilanciare l’Italia: per questo auspico, già settimana prossima, un altro appuntamento non solo con Giorgia e Silvio ma anche con Lorenzo, Maurizio, Giovanni, Luigi, Vittorio e tutti coloro con cui costruiremo il programma del prossimo governo”. Lo sostiene il leader della Lega riferendosi a Meloni, Berlusconi, Cesa, Lupi, Brugnaro e Sgarbi.

Si tratta di un segnale quasi necessario dopo la spaccatura che si è consumata nell’isola, che vede il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè in contrasto con il governatore della Regione Nello Musumeci. Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, certifica il terremoto politico che si sta registrando a Palermo: “Alle elezioni, ognuno per conto suo. Abbiamo accettato la proposta di un tavolo della coalizione, ma se non ci sarà ognuno andrà per conto suo”. Oggi la mossa del leader della Lega.

Frattanto, Salvini affronta anche la questione relativa ai rincari del settore energetico. Per l’ex ministro dell’Interno, “il caro bollette penalizza famiglie, imprese, enti locali e addirittura storiche realtà produttive. Le eccellenze italiane sono a rischio. Il governo deve stanziare e garantire almeno 5 miliardi di euro”. Salvini cita il caso del produttore del basilico di Prà, a Genova: “A febbraio 2021 – si legge nella nota – aveva pagato 17.970,79 euro di gas, diventati 16.116,38 a febbraio. Nel giro di un anno, i costi sono lievitati: 27.748,01 euro a gennaio 2022 e 25.947,31 a febbraio 2022”.

Ieri il leader della Lega, parlando della guerra in Ucraina, si è detto interessato “a lavorare per fermare la guerra il prima possibile. Troviamoci per parlare di pace, l’Italia deve essere protagonista del cessate il fuoco”. È l’appello, reso noto dalla Lega, che Salvini ha rivolto al premier e tutti gli altri leader della maggioranza che sostiene il governo Draghi.