Salvini: nessuna missione in Russia

“Nessun visto richiesto o missione organizzata”. Così Matteo Salvini in merito a una presunta partenza verso la Russia. Il leader della Lega, sull’argomento, ha chiarito: “L’obiettivo di arrivare alla pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me (e per il 74 per cento degli italiani, dati Ipsos) una priorità. Un rinnovato accordo fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti – ha puntualizzato – deve essere il traguardo di tutti”.

Non molte ore fa Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e capodelegazione della Lega al Governo, come riportato dal Corriere della Sera, ha detto: “Credo che Salvini sia animato da sincere intenzioni e aneliti pacifisti, ma non mi risulta sia in programma un viaggio di questo tipo a Mosca. Credo che le relazioni diplomatiche internazionali in una situazione come questa richiedano grande prudenza, e soprattutto debbano essere coordinate con il Governo, che la Lega sostiene”.

Il tema del conflitto russo-ucraino è al centro degli interventi di Salvini che, a Isoradio, ha sostenuto: “Per avvicinarsi alla pace non bisogna parlare solo di armi o minacciare il nucleare, serve convincere le parti a dialogare a un tavolo. È chiaro che c’è aggressore e aggredito, però aiutare l’Ucraina ad armare fino all’ultimo uomo non aiuta. Io non penso che inviare altre armi aiuti la pace”. Inoltre, il Capitano – tra le tante cose – ha affermato: “Sento il presidente Usa, Joe Biden, usare parole di fuoco, alzare sempre di più la posta in gioco. Con Donald Trump al potere io non penso che ci saremmo trovati in queste condizioni”.