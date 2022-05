Centrodestra, Salvini: “Con Meloni governeremo insieme”

Matteo Salvini rilancia l’unità del centrodestra. Il segretario della Lega, ai microfoni di Radio Capital, parla della ricerca della “pace” con Giorgia Meloni. “Se non si mettono di mezzo i chiacchieroni – sostiene Salvini – il problema non si pone anche perché governeremo insieme. Quindi è meglio governare lietamente”. L’ex ministro dell’Interno ha spiegato perché non ha partecipato alla convention di Fratelli d’Italia lo scorso fine settimana a Milano. “La settimana scorsa – sottolinea Salvini – sarei andato volentieri a Milano a salutarla ma qualcuno a lei vicino (Ignazio La Russa, ndr), non lei, perché noi abbiamo buoni rapporti, mi ha detto: “Meglio se stai a casa che fai la figura dell’imbucato ai matrimoni”. Sinceramente io dell’imbucato a 49 anni non me lo mai sono sentito dire e allora sono andato al Parco Sempione con i miei figli. Ma con Giorgia governiamo insieme 14 Regioni su 20, centinaia di Comuni e alle elezioni di giugno saremo insieme nel 99 per cento dei Comuni”.

Frattanto, il centrodestra, almeno a Palermo, si ricompatta. La coalizione trova l’accordo sull’ex rettore Roberto Lagalla. Sarà infatti proprio l’ex assessore della Giunta Musumeci il candidato unico del centrodestra a sindaco di Palermo, in occasione delle Comunali del 12 giugno. L’ufficialità è arrivata ieri mattina con una nota forzista: “Forza Italia – si legge nel comunicato – che pure è il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco e sosterrà il progetto di Roberto Lagalla”. Cascio, probabilmente, sarà in ticket come vicesindaco. La questione dirimente riguarda la garanzia chiesta da FdI della ricandidatura di Nello Musumeci a governatore della Sicilia alle Regionali d’autunno, nonostante la plateale ostilità di Gianfranco Miccichè, plenipotenziario forzista nell’isola. Un fatto è certo. Giorgia Meloni non ha dubbi: per Fratelli d’Italia sarà Musumeci il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana.