Covid, estate senza restrizioni: così parlò Costa

Sulla Cina ha commentato: “Il contagio zero è utopistico e inarrivabile”. Ma, allo stesso tempo, ha puntualizzato: “Il Paese e il Governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento”. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Radio 24 ha evidenziato: “Dopo due anni da parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa. In alcune situazioni continuano a indossare le mascherine. È il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo che ci siano le condizioni per arrivare a una estate senza restrizioni”.

Sempre Costa ha rimarcato: “Confidiamo che siamo di fronte a una fase nuova. L’importante è procedere con la quarta dose per anziani e fragili, perché li rende più protetti. Così come fare il booster per i circa tre milioni di cittadini che sono in attesa della dose di richiamo. È importante – ha aggiunto – completare il ciclo vaccinale così davanti a una eventuale recrudescenza del virus siamo protetti tutti”.

Lombardia: turismo e livelli pre-Covid

“Stando alle prime stime di prenotazioni i dati rivelano, per il 2022, un avvicinamento ai livelli pre-Covid in termini di flussi, presenze e crescita della spesa turistica che, nella nostra regione, aumenterebbe del 10 per cento rispetto al 2021”. È stato di questo avviso il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto in occasione della presentazione delle campagne promosse da Enit, l’Agenzia nazionale del Turismo: “L’emergenza pandemica – ha confessato Fontana – sembra aver influenzato le scelte verso il turismo sostenibile e la vacanza “italiana”. Le mete di montagna sono rappresentate nel 10 per cento del campione nazionale e le località lacuali dal 4 per cento”.