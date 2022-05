Centrodestra, Salvini: “L’anno prossimo torneremo al governo”

Matteo Salvini è convinto che il centrodestra vincerà le prossime Politiche. “Noi con le elezioni dell’anno prossimo – sostiene – torneremo al governo. Occorre serietà e competenza e onestà, perché saranno anni difficili”. Il leader della Lega ha parlato nel corso della presentazione del libro Manuale teorico e pratico al bilancio Ue. Finanziamenti comunitari e Pnrr. A proposito del viaggio di Mario Draghi a Washington, Salvini auspica che “sul tavolo del presidente Biden arrivi una richiesta di pace e non di armi. Nel giorno in cui Draghi parte per gli Usa, visto il contesto difficile, visto il costo delle bollette di luce e gas, non possiamo più permetterci altri mesi di guerra. Arrivare alla pace subito è vitale, è sopravvivenza. Draghi e Biden parlino di pace e preparino la pace. Noi non siamo in guerra contro nessuno. Se c’è qualcuno che ama parlare di armi invece che di pace è fuoriluogo”.

Il leader della Lega vuole essere chiaro su un aspetto che ritiene dirimente. “La Russia – sostiene – ha aggredito e l’Ucraina è stata aggredita. Dopo quasi tre mesi si intuisce però che le parti vogliono farla finita. Inviare nuove armi allontanerebbe la pace e non mi sembra opportuno. Se non cambiamo rotta perderemo per strada migliaia di posti di lavoro”. Salvini vuole ribadire ulteriormente la propria contrarietà all’invio di armi a Kiev. “Se verranno richieste più armi – afferma – io dovrei riunire la Lega per decidere. Io, personalmente, sono contrario, ma non sono il Re Sole e quindi devo riunire il partito e chiederlo a loro”.

Intanto, anche Antonio Tajani scommette sull’unità del centrodestra alle prossime elezioni. “Saremo uniti – dice – nella stragrande maggioranza dei comuni che vanno al voto il 12 giugno. E se non lo saremo al primo turno, lo saremo al secondo”. Pensando al dopo elezioni politiche, Forza Italia non manifesta apparenti preclusioni sull’ipotesi di Giorgia Meloni premier. “Non abbiamo preclusioni su nessuno – sostiene il coordinatore nazionale di Forza Italia – ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni”. Quanto alla legge elettorale, Tajani si mostra perplesso. Ai microfoni di Forrest, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai Radio1, sottolinea: “Non mi appassionano molto le battaglie sulla legge elettorale, anche perché in questo momento abbiamo altro a cui pensare. Soprattutto alle difficoltà per famiglie e imprese dovute a caro energia e pandemia ancora non scomparsa. Ci sono quindi cose più importanti da fare. Non credo ci siano i tempi tecnici per fare una riforma della legge elettorale ci sono altre questioni da affrontare”.