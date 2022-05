SettimoPiano. Casa Vianello: seconda puntata

Sull’imbarazzante commistione di rapporti familiari a Radio Rai, già ribattezzata “Casa Vianello”, SettimoPiano per primo ha rivelato l’ordine di servizio in cui il direttore, Andrea Vianello, ha assegnato il nuovo incarico alla moglie Francesca Romana Ceci, conduttrice di una trasmissione radiofonica quotidiana. La questione del potenziale conflitto d’interesse ha già generato un quesito in Commissione di Vigilanza da parte del commissario di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone; quesito per il quale si aspetta la risposta della Rai.

Ma l’imbarazzante vicenda non finisce qui: dopo il primo piatto, siamo in grado di servire gli ingredienti per una seconda portata sostanziosa sull’affaire Radio Rai del direttore docente alla scuola del Partito Democratico. La neonata redazione, in cui è stata collocata (mantenendo la qualifica di inviata) la moglie di Andrea Vianello, è stata assegnata a Bruno Ruffolo. Ma è lo stesso Bruno Ruffolo (nominato ad hoc caporedattore centrale proprio da Vianello) che è stato il testimone di nozze della coppia Vianello-Ceci? Tutto in famiglia, verrebbe da pensare.

Per contorno e frutta, si vocifera che Vianello vada via dopo l’estate. Sta scaldando i motori la vicedirettrice Ilaria Sotis, (anche lei in quota Pd) moglie dell’attuale portavoce della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese (tecnica in quota dem). Tutto in famiglia e tutto Pd!