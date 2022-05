Per accelerare l’abbattimento dei cinghiali che hanno invaso Roma verrà nominato “un delegato prefettizio con il compito di agevolare i contatti tra Regione e ministero della Salute per redigere il piano di eradicazione che dovrà essere approvato anche dall’Europa” (sic!). Se per ammazzare degli artiodattili bradi occorre un tale concerto di autorità (ma dopo interverrà pure il Parlamento e la magistratura, c’è da giurarci!), il pacifismo italiano può essere riguardato sotto la luce sua propria.