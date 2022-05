Bernaudo: “A parte noi, in Italia tutti statalisti” (video)

“In Italia non esiste nessuna forza politica – dentro o fuori dal Parlamento – che voglia meno Stato, meno tasse e più libertà. Sono tutti diversamente statalisti, sono tutti pronti a spartirsi il bottino derivante dalla rapina fiscale del 65 per cento su chi produce”.

Così il presidente di Liberisti Italiani, Andrea Bernaudo, a margine della prima assemblea nazionale del movimento.

“Deve saldarsi il mondo del lavoro intorno al liberismo economico, che in Italia non solo non è mai stato applicato, ma nemmeno lambito dall’azione di nessun governo, hanno fatto tutti il contrario, da Berlusconi a Prodi, da Monti fino a Draghi – ha proseguito Bernaudo – E a quelle forze politiche che parlando di società come Autostrade, delle altre società partecipate decotte o dello strapotere delle banche e grandi gruppi di finti imprenditori di Stato, falliti più volte e rifinanziati, e dei cosiddetti poteri forti che hanno l’ardire di parlare di applicazione del ‘turbo liberismo’, noi diciamo che siete solo degli impostori e truffatori politici. Perché tutto quel che accade in Italia è la deriva del capitalismo di relazione, che non è altro che il frutto marcio dello statalismo. Noi vogliamo voltare pagina. La nostra assemblea nazionale è la testimonianza che, nonostante la clandestinità, il seme del liberismo in Italia lo abbiamo piantato; ora dobbiamo farlo germogliare”.

(*) A seguire la videoregistrazione dell’assemblea