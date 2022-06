Reddito di cittadinanza: Meloni asfalta Renzi

“Fratelli d’Italia è l’unico partito dell’attuale Parlamento che non ha mai votato il reddito di cittadinanza”: Giorgia Meloni non gira troppo intorno alla questione. E va dritta al punto. La leader di FdI, infatti, nel corso di un comizio a Piacenza, nota: “Matteo Renzi adesso raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza, ma chi ce li ha messi i soldi sul reddito di cittadinanza? Renzi”.

Tutto finito? Nemmeno per sogno. Infatti, Meloni aggiunge: “Ma quando stavate in Parlamento ed è arrivato il reddito di cittadinanza nella manovra di bilancio con altri otto miliardi, perché non avete votato contro, invece di raccogliere le firme fuori dal palazzo e votare dentro, per tenervi al Governo? Assumetevi le responsabilità di quello in cui credete, come ha sempre fatto Fratelli d’Italia”.

Giorgia Meloni, tra l’altro, durante una manifestazione elettorale a Messina, assesta un altro colpo: “Pensiamo di risolvere il problema dei giovani che scappano con il reddito di cittadinanza. Non sono d’accordo. Se si vogliono migliorare davvero le loro condizioni di vita, occorre dargli un lavoro ben retribuito, che rompa la dipendenza dalla politica. E diciamo la verità: se togliamo questa “paghetta”, chi li vota più i Cinque Stelle?”.