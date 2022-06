Rieti, inaugurato busto dedicato a Bettino Craxi

Ė stato inaugurato a Rieti un busto dedicato al leader socialista Bettino Craxi. L’opera, prima in Italia, è seconda soltanto ad una statua situata ad Aulla in Piemonte. Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco uscente della città Antonio Cicchetti (Forza Italia) – la cui amministrazione ha fortemente voluto l’opera installata in Piazza Craxi, il consigliere regionale Donato Robilotta e il figlio dello statista socialista Bobo Craxi che ha ringraziato “con tutto il cuore” chi ha voluto questo segnale in memoria del defunto ex presidente del Consiglio.

“Mio padre – ha detto ancora – diceva le cose come stavano, non aveva la faccia dì bronzo. Quando sentiva di avere ragione si batteva fino alla fine”. E non a caso la targa posta sull’opera ricorda la “notte di Sigonella quando, con fermezza dì carattere, e tempestività dì decisioni, dimostrò spiccato senso patriottico. E ricordo al mondo intero che si può essere alleati di qualcuno senza diventarne sudditi”.

Tra i presenti non potevano non essere presenti i capilista dello schieramento che sostiene la candidatura a sindaco del socialista Carlo Ubertini nonché rappresentanti dell’attuale maggioranza di centrodestra. A un certo punto, in Piazza Craxi, sono apparsi anche dei garofani, simbolo storico del Psi, testimonianza che in quella città c’è ancora voglia dì socialismo riformista che, nel passato, ha fornito tanti sindaci al capoluogo sabino.