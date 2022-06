Il 50 per cento dei processi si chiude con assoluzioni. Il pm, come il giudice, ricerca la verità processuale e le prove a favore dell’imputato. Da queste due asserzioni, l’una vera, l’altra falsa, molti magistrati ricavano il No al referendum sulla separazione delle carriere. La logica porta invece al Sì. E ricavarne il No è la prova decisiva per il Sì.