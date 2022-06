Tajani: “Tosi aderisce a Forza Italia”

Silvio Berlusconi “ha lanciato un appello a tutti i moderati a scegliere Forza Italia, per avere nelle città sindaci di centrodestra. Un appello lanciato a tutte le liste civiche. Il primo a rispondere è stato Flavio Tosi. Stamattina ci siamo incontrati con lui. Tosi ha deciso di aderire a Forza Italia”. Questo quanto riferito dal coordinatore nazionale azzurro, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito. E poi: “Sono contento di consegnargli la tessera”. Tajani, inoltre, ha aggiunto: “Forza Italia a Verona, con l’adesione di Tosi, rappresenta il 24 per cento. Ora, con tutte le sue liste civiche, da oggi Fi è pronta a apparentarsi e sedersi attorno al tavolo a Verona per permettere il successo del centrodestra”.

Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, ha fatto sapere: “Sono molto contento dell’adesione di Flavio Tosi a Forza Italia. A Verona e non solo la sua rappresentatività è molto forte e con il suo apporto nella città scaligera e in tutto il nord-est Forza Italia vedrà crescere il suo peso e il suo ruolo. Come responsabile degli Enti Locali – ha proseguito – considero preziosa questa sua scelta e lavoreremo certamente insieme, per rafforzare il tessuto connettivo del nostro movimento. Flavio Tosi è il primo che raccoglie il rinnovato appello di Silvio Berlusconi che si rivela, ancora una volta, il vero federatore della coalizione di centrodestra”.