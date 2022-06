Comunali, Meloni e l’appello al voto “unitario”

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi lanciano un appello insieme in vista dei ballottaggi di domenica. I tre leader si susseguono in un videomessaggio in cui invitano i cittadini a recarsi alle urne. La leader d’opposizione usa parole d’ordine per galvanizzare i suoi elettori, in vista del secondo turno delle Comunali. “Domenica 26 giugno – ricorda – si vota per i ballottaggi. I cittadini hanno l’occasione di decidere direttamente il sindaco e il futuro delle loro città. A questi cittadini rivolgo il mio appello: andate a votare, non vi voltate dall’altra parte, non datela vinta a chi spera che andiate al mare, senza passare cinque minuti dal seggio elettorale a definire il vostro futuro per i prossimi cinque anni. Sulla scheda nelle città al voto troverete due candidati, uno di centrodestra, uno di sinistra: scegliete da che parte stare. Quello che possono garantirvi i candidati di centrodestra è un’amministrazione attenta alle famiglie, alla sicurezza, alle attività produttive”.

Per Meloni, la coalizione moderata garantisce “un’amministrazione che preferisce investire per creare sviluppo, piuttosto che distribuire soldi a caso per fare facile consenso: quello che i sindaci di centrodestra vi hanno sempre garantito è buongoverno. Ovunque, anche dove al primo turno non siamo stati uniti, Fratelli d’Italia sostiene e invita a votare il candidato di centrodestra arrivato al ballottaggio. Perché noi combattiamo sempre e solo la sinistra. Bastano cinque minuti e una croce sul nome giusto per contare. E noi contiamo su di voi”.