Centrodestra: tempo di riflessioni e di unità

Dai commenti a caldo degli esponenti di punta del centrodestra emerge la sensazione di aver sbagliato qualcosa e di riorganizzarsi da subito per un chiarimento interno per appurare le cause della sconfitta in alcune città chiave andate al ballottaggio alle elezioni amministrative.

“Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti – ha scritto su Facebook Matteo Salvini – spesso per le divisioni e i litigi nel centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere. Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30 per cento, segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il centrodestra da 54 a 58. Un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, incontrati nei giorni scorsi”.

“Basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle Politiche. Chiederò a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni – ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in un video su Facebook.

“Per me l’incontro di si può fare anche domani – ha poi detto Salvini – non è possibile perdere città importanti perché il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme”.

“Se Forza Italia mi chiede una mano a ricostruire il partito dove e come ritiene io sono a disposizione – ha dichiarato all’Ansa Flavio Tosi in merito alla vittoria a Verona di Damiano Tommasi – Sono stato un uomo di partito per 25 anni e sono capace di organizzare e mettere il piedi un partito a vari livelli. Quindi sono a disposizione per quello che deciderà Forza Italia”.