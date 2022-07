Tajani: “Difficile un Governo con M5s all’opposizione”

“Un altro Governo è impossibile”. Parola di Antonio Tajani. Per il vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia non ci sono alternative all’attuale esecutivo. A margine del convegno napoletano “Quale Europa nel nuovo scenario economico mondiale”, Tajani attacca l’universo pentastellato. “A me – afferma il numero due forzista – pare difficile che possa nascere un altro Governo. È anche difficile che possa andare avanti un Governo con un Movimento 5 stelle all’opposizione. I numeri formalmente ci sono, ma certamente si sta facendo un danno al Paese. Manca veramente la responsabilità. Il M5s, in questo momento, si sta dimostrando irresponsabile”.

Secondo Tajani, “sarebbe inevitabile andare alle elezioni anticipate. Ma questa è una responsabilità esclusiva della sinistra. Il M5s da un verso e il Pd da un altro stanno mettendo una serie di paletti che provocano conflitti all’interno della maggioranza di unità nazionale. Ricordo che in questo Governo non c’è una maggioranza politica, quindi non bisogna porre temi divisivi e politici. Ora dobbiamo affrontare e risolvere il problema dell’energia, del caro bollette, dello smaltimento dei rifiuti, del ritorno del Coronavirus. Vogliamo risolverli o ci preoccupiamo solo se in un sondaggio il nostro partito prende lo 0,3 in più o in meno? Mi pare che Pd e M5s si stiano preoccupando solo dei loro interessi, che non sono quelli dei cittadini italiani”.

Tajani non condivide per niente l’approccio grillino in tema di rifiuti. “I capricci del M5s – afferma – stanno facendo dei danni enormi al nostro Paese. Penso alla guerra contro il termovalorizzatore a Roma, dove c’è una situazione che riguarda l’emergenza rifiuti incredibile, simile a quella che ci fu a Napoli tanti anni fa e che risolse il Governo Berlusconi”.

Tajani fotografa il degrado della Capitale. “A Roma – sottolinea – ci sono cinghiali, topi, gabbiani, con l’immondizia in mezzo alla strada, con gli incendi che ci sono stati agli impianti di smaltimento, e non si vuole fare il termovalorizzatore. Perché? Non si capisce. Questo è un danno enorme alla città, e il termovalorizzatore produce anche energia in un momento in cui c’è bisogno di energia diversa da quella prodotta con il gas”.