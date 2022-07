Sileri: “Nessuna restrizione in autunno, vaccinarsi subito”

Per il prossimo autunno “non è prevista nessuna misura restrittiva”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è di questo avviso. E sulla quarta dose nota: “È un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sotto-varianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale”.

La mascherina

Nel suo intervento a Radio Capital, Sileri dice la sua pure sull’uso delle mascherine a scuola: “Penso che sotto una certa età non serva”. Inoltre, sul dispositivo di protezione individuale è convinto che serva £probabilmente per una popolazione più tardo adolescenziale”.

Il virus

Nel dettaglio, Pierapolo Sileri evidenzia: “Oggi i nostri anziani sono vaccinati e hanno fatto il richiamo: una circolazione nella popolazione più giovane grandi danni non dovrebbe farli”. Senza dimenticare che “le oscillazioni nella circolazione del virus ci saranno. Ma è una situazione non sovrapponibile a quella degli ultimi due anni e mezzo”. In questo quadro, torna la questione della convivenza con il Covid: “Ci comporteremo con questo gruppo di virus e tutte le varianti esattamente come facciamo con gli altri virus che danno l’influenza. Entrerà nell’elenco dei virus contro i quali dovremmo vaccinarci ogni anno”.

Il Covid in Europa

Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), nel frattempo ha spiegato: “Non c’è dubbio che la pandemia non è ancora finita e non è il momento di rilassarsi, perché ci sono ancora molti individui a rischio di malattia grave”. Inoltre, sottolinea la necessità di velocizzare i tempi sulla quarta dose di vaccino agli over 60. In più, precisa: “Non c’è dubbio che la pandemia non è ancora finita e non è il momento di rilassarsi, perché ci sono ancora molti individui a rischio di malattia grave. Ricordo che lo scopo delle vaccinazioni è quello di evitare la malattia grave e la morte”.

La quarta dose

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricorda che “L’Ecdc e l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”. Sulla stessa linea Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, che sulla nuova campagna di vaccinazione ammette che “non c’è tempo da perdere”. E invita gli Stati membri “a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare. È così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”.

La circolare

La circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, i presidenti dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro e il Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, di fatto riaccende la “macchina” delle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19. In sostanza, viene spiegato che la seconda dose booster di vaccino anti-Covid è raccomandata a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo.

Come prenotarsi Regione per Regione

Ma come ci si può prenotare Regione per Regione? Questo lo specchietto sul portale di Sky Tg24:

– Abruzzo: “Si va avanti con l’attuale organizzazione, restano aperti i principali hub vaccinali, seppure con un calendario ridotto rispetto alle fasi precedenti dell’emergenza, e continuano le somministrazioni nelle farmacie e dai medici di medicina generale”. È possibile prenotare qui (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o tramite il call center dedicato al numero verde vaccini 800009966”;

– Basilicata: “Già dall’inizio della prossima settimana dovrebbero essere rimodulati i calendari degli hub vaccinali allestiti nelle prime fasi della pandemia e che sono sempre rimasti aperti, seppur con modalità ridotte. Per esempio, nella tenda del Qatar di Potenza, in queste ultime settimane, le vaccinazioni sono state somministrate solo di giovedì, ora invece è probabile un aumento dei giorni a disposizione dei cittadini del capoluogo lucano (per prenotare: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/);

– Calabria: “Non è stata, al momento, ufficializzata la data di inizio delle prenotazioni e delle somministrazioni della quarta dose per tutti gli over 60 e per i fragili di età minore. Quando sarà attivata, sarà possibile prenotarsi attraverso il portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o tramite il call center dedicato al numero 800009966;

– Campania: “L’hub vaccinale della Fagianeria, a Napoli, è in funzione a tempo pieno, tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa. Anche altre Asl campane si preparano a riaprire alcuni hub. Nel territorio casertano da giovedì riaprono per gli over 60 gli hub di Teverola, all’ospedale di Aversa, a Marcianise”. È possibile recarsi direttamente presso l’hub vaccinale (si consiglia di contattare l’hub prima di recarsi in loco) oppure effettuando la prenotazione sul seguente portale (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/);

– Emilia-Romagna: “Per le prenotazioni sono aperti tutti i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, FarmaCup, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er-Salute. Le Aziende sanitarie invieranno un sms alla platea di persone interessate da questa nuova fase vaccinale. Le vaccinazioni saranno fatte dai medici di medicina generale nei propri ambulatori o nei punti concordati con le Ausl di riferimento, e dai servizi aziendali, in luoghi di prossimità come le Case della salute e gli Hub vaccinali ancora attivi”;

– Friuli-Venezia Giulia: “La Regione conferma l’apertura delle agende vaccinali per la prenotazione della quarta dose di vaccino contro il Covid-19, ovvero il secondo booster, anche a tutte le persone tra 60 e 79 anni di età e ai soggetti fragili dai 12 anni. Al momento i cittadini possono prenotare la vaccinazione attraverso il call center regionale per salute e sociale (telefono 0434/223522), il Centro unico di prenotazione e le farmacie convenzionate; la prenotazione online tramite web-app è possibile dalle ore 12 di giovedì 14 luglio”;

– Lazio: da oggi “sono disponibili le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti Covid19 per gli over 60 e i soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del ministero della Salute. La prenotazione avviene tramite il medico di famiglia, anche attraverso la seguente pagina Prenota vaccino Covid-19 (regione.lazio.it) utilizzando la tessera sanitaria”;

– Liguria: “Le prenotazioni per la quarta dose per le persone con più di 60 anni saranno aperte dalle ore 12 di lunedì 18 luglio. Sarà possibile prenotare attraverso il portale (prenotovaccino.regione.liguria.it), gli sportelli Cup di Asl e Aziende ospedaliere, le farmacie con servizio Cup e al numero verde 800938818”;

– Lombardia: “Da mercoledì 13 luglio 2022 alle 9 in Lombardia il portale è abilitato alla prenotazione della quarta dose da parte dei soggetti eleggibili oppure si può chiamare il call center regionale al numero 800894545. Ma già è possibile ricevere il vaccino presentandosi senza prenotazioni negli hub in funzione se over 60. Il presidente della Regione Attilio Fontana valuta la riapertura degli hub vaccinali”;

– Marche: “È possibile prenotare sul sito Poste la vaccinazione per le categorie ora ammesse. Per tutti gli altri soggetti interessati, la prenotazione è possibile attraverso il portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o tramite il call center dedicato al numero 800009966;

– Molise: “Si può prenotare la quarta dose attraverso la piattaforma regionale Prenotazione vaccinazione Covid-19 (regione.molise.it) il sistema riconosce in automatico se il soggetto ha diritto alla quarta dose. In alternativa è possibile prenotare telefonando al numero 0874-1866000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12”;

– Piemonte: “A partire da giovedì 14 luglio gli over 60 (in particolare le persone tra i 60 e i 79 anni) possono pre-aderire alla quarta dose (sul portale www.ilPiemontetivaccina.it) in modo da ricevere l’sms con l’appuntamento presso uno degli hub delle Asl per la somministrazione entro 10 giorni”;

– Puglia: “Chiamata attiva dei soggetti fragili e a rischio, Open day e coinvolgimento delle farmacie e dei medici di famiglia: la Regione Puglia ha organizzato il nuovo piano per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su. Sono 63 i centri vaccinali aperti in Puglia. La prenotazione può avvenire anche tramite il portale della Regione Puglia (a questo indirizzo http://www.lapugliativaccina.regione.puglia.it/)”;

– Sardegna: “In Sardegna è prevista a breve l’apertura delle prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e ai fragili over 12. La prenotazione avviene attraverso il portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o tramite il call center dedicato al numero 800009966”;

– Sicilia: “Non hanno mai chiuso gli hub vaccinali e l’organizzazione è stata rimodulata sulla base dell’andamento dei dati sulla pandemia da Covid. Il sistema è pronto ad affrontare la nuova campagna per la quarta dose riservata agli over 60 e ai fragili. Nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina i servizi sono sempre rimasti operativi. La prenotazione avviene attraverso il portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o tramite il call center dedicato al numero 800009966”;

– Toscana: “Aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid attraverso i medici di famiglia e su chiamata diretta”;

– Trentino-Alto Adige: “Le persone con più di 60 anni possono già effettuare la quarta dose di vaccinazione contro il Covid negli ambulatori presenti sul territorio. Dalla prossima settimana verrà aperta una card per la prenotazione online sul sito dell'azienda sanitaria. Nella provincia autonoma di Bolzano si può prenotare attraverso la piattaforma regionale SaniBook (civis.bz.it), nella provincia autonoma di Trento (attraverso la piattaforma provinciale Prenota vaccino Covid-19 apss.tn.it);

– Umbria: “Tutti i soggetti immunodepressi che hanno diritto alla quarta dose hanno già ricevuto l’sms con indicazioni per la somministrazione”;

– Valle d’Aosta: “La nuova campagna vaccinale scatta nel fine settimana e verrà aggiunto un pomeriggio di apertura, forse il venerdì, all’hub di Pollein che ora è aperto solo il martedì pomeriggio. Una volta al mese sono aperti anche gli hub periferici di Morgex e Donnas. Si può prenotare attraverso la piattaforma regionale (accessibile all’indirizzo https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo);

– Veneto: “L’erogazione e le prenotazioni per la quarta dose sono già aperte e alle Ulss è stato raccomandato di attivarsi e di rafforzare le azioni già poste in essere durante la campagna vaccinale tuttora in corso. Si può prenotare scegliendo la propria Ulss (da questa pagina https://vaccinicovid.regione.veneto.it)”.