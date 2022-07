Strappo del M5s, ma Draghi ottiene la fiducia sul Dl Aiuti

Il Governo Draghi incassa la fiducia sul Dl Aiuti. Al Senato va come previsto. Il M5s non partecipa al voto, come aveva anticipato ieri il leader Giuseppe Conte. A Palazzo Madama i voti favorevoli sono 172, 39 i contrari. Mario Draghi lascia Palazzo Chigi e sale subito al Quirinale per informare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È il casus belli che può innescare la crisi di governo, più volte scongiurata ma mai così vicina. L’ultimo sforzo per allontanarla è opera del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Ma il tentativo fallisce. La proposta di evitare la fiducia sul provvedimento non convince Palazzo Chigi. Così Mario Draghi marcia spedito verso la richiesta del voto di fiducia. Il premier non contempla altre strade percorribili.

La fiducia viene posta al termine della discussione generale. Un fatto è certo: i senatori pentastellati non hanno partecipato alla votazione. Alla fine si sono comportati come durante l’assemblea congiunta dei parlamentari grillini. Hanno compiuto il gesto dell’Aventino, abbandonando l’Aula. Ora si apre una fase inedita per il premier. Vuole rassegnare le dimissioni o è disponibile a una verifica di maggioranza? Il Pd opta per questa seconda ipotesi. Anche Silvio Berlusconi è dello stesso avviso. Così come la Lega. Matteo Salvini, dopo aver chiesto le elezioni anticipate, ora si mostra cauto e invoca la verifica. Luigi Di Maio è sconcertato. “I dirigenti M5s – attacca del ministro degli Esteri – stavano pianificando da mesi l’apertura di una crisi per mettere fine al Governo Draghi”.

Frattanto, il M5s perde un altro pezzo al Senato. Cinzia Leone lascia il Movimento 5 stelle e passa a Insieme per il futuro di Di Maio. Il partito di Conte perde un componente pesante. Perché si tratta di una senatrice, oggi chiamata a votare la fiducia sul Dl Aiuti. Così il gruppo grillino in Senato scende a 61 eletti così come la Lega.