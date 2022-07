Le (non) ragioni cha hanno causato la crisi del Governo Draghi. Problema di difficile comprensione. Quando saremo in grado di battezzare i decreti sarà sempre troppo tardi. E il decreto passa, anche se il Movimento 5 Stelle esce dall’aula. Ma cosa contiene? Reddito di cittadinanza e termovalorizzatore di Roma alla base della crisi? Non scherziamo.