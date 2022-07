Crisi di Governo: il lungo mercoledì di Draghi

Inizia il lungo mercoledì di Mario Draghi. Dopo giornate vertiginose, tra colloqui e mugugni, contatti e tentativi di ricucitura, arriva il momento di capire, appieno, di che “pasta” sia fatta questa crisi di Governo. Il presidente del Consiglio, nel suo intervento, fa il punto sul perché sia stato a un passo dall’addio e allo stesso tempo rivendica il lavoro svolto del suo Esecutivo. Insomma, nessuna sorpresa. Intanto scende sotto quota 194 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel corso dell’intervento in Senato di Mario Draghi. Lo spread – pertanto – si porta a 193,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 14,1 punti base al 3,173 per cento. Nel resto d’Europa il calo dei rendimenti è di circa 6 punti base in media.

Il premier giunge in Senato, per le comunicazioni in un’Aula gremita: “Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il Governo dalla sua nascita. Il Capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condiviso”. Da qui l’occasione, prosegue l’ex governatore della Banca centrale europea, di spiegare “questa decisione tanto sofferta quanto dovuta”.

Draghi insiste: “L’altissimo consenso di cui il Governo ha goduto in Parlamento ha consentito di avere quella tempestività delle decisioni chiesta dal Presidente della Repubblica. A lungo le forze di maggioranza hanno saputo tenere da parte le divisioni, per interventi rapidi ed efficaci, per il bene di tutti i cittadini”. E poi: “Le riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti oltre alla corposa agenda delle semplificazioni sono un passo essenziale per l’Italia. A oggi, tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti”. Mentre i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle non mostrano alcuna emozione, Mario Draghi puntualizza che ricostruire il patto di fiducia è l’unico modo per stare insieme.

Volgendo lo sguardo alla situazione italiana, Mario Draghi nota: “La riforma della concorrenza tocca i servizi pubblici locali, inclusi i taxi, e le concessioni di beni e servizi, comprese le concessioni balneari”. Pertanto, dice, “c’è bisogno di un sostegno convinto all’azione dell’Esecutivo, non di un sostegno a proteste non autorizzate, e talvolta violente, contro la maggioranza di Governo”. In più, incalza: “Fin dall’avvio del Governo abbiamo condiviso con i sindacati e le associazioni delle imprese un metodo di lavoro, che prevede incontri regolari e tavoli di lavoro. Questo metodo è già servito per gestire alcune emergenze del Paese: dalla ripresa delle attività produttive nella fase pandemica fino alla sicurezza del lavoro, su cui molto è stato fatto e molto resta ancora da fare”. A seguire, l’osservazione: “Oggi è essenziale proseguire in questo confronto e definire in una prospettiva condivisa gli interventi da realizzare nella prossima legge di bilancio. Quest’anno, l’andamento della finanza pubblica è migliore delle attese e ci permette di intervenire, come abbiamo fatto finora, senza nuovi scostamenti di bilancio”. In parole povere, segnala Draghi, “bisogna adottare entro i primi giorni di agosto un provvedimento corposo per attenuare l’impatto su cittadini e imprese dell’aumento dei costi dell’energia, e poi per rafforzare il potere d'acquisto, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Ridurre il carico fiscale sui lavoratori, a partire dai salari più bassi è un obiettivo di medio termine”.

Quindi l’appello: “Superare il principio di unanimità nell’Unione europea e riforma del bilancio. Su questo l’Italia ha molto da dire. Ma tutto questo ha bisogno di un Governo forte e coeso. All’Italia serve un nuovo patto di sviluppo concreto e sincero. Partiti, siete pronti a ricostruire questo patto? Siamo qui in quest’Aula solo perché gli italiani lo hanno chiesto. È una risposta che dovete dare a tutti gli italiani”. Nessun senatore pentastellato, e quasi nessuno della Lega, applaude alla fine del discorso di Draghi, che ricorda: “Il Governo si identifica nell’Europa e nella Nato. La posizione è chiara e forte nel cuore dell’Ue, del G7 e della Nato. Bisogna sostenere l’Ucraina in ogni modo. Come ripetuto ieri al presidente ucraino armare l’Ucraina è l'unico per aiutare gli ucraini a difendersi”. Con la chiosa: “Ritengo che un presidente del Consiglio, che non si è mai presentato davanti agli elettori, debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile”.

La seduta è sospesa fino alle 11 nell’Aula del Senato, per permettere al presidente del Consiglio di consegnare il testo delle sue comunicazioni alla Camera. Matteo Salvini – intanto – si reca a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, per un nuovo vertice delle forze di centrodestra di Governo. Vertice convocato a seguito delle comunicazioni del premier Draghi. Salvini, poco prima delle 15, sulla sua pagina Facebook ha poi pubblicato una nota del centrodestra di Governo: “Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento Cinque Stelle ha rotto il “patto di fiducia” che era alla base del Governo di unità nazionale, che pure ha affrontato – con successo ed ha avviato con il nostro leale contributo – gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di Governo è disponibile a un “nuovo patto” di Governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell’Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato”. Giorgia Meloni, da par sua, non si sposta di una virgola dal proprio fronte: “Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd. Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d’Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito”.

LA VIGILIA

Chi fa i conti e chi valuta, al netto di tutto, una strategia vincente. In questo marasma scorrono le ventiquattro ore che precedono l’intervento di Mario Draghi. Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, parla del momento della verità e giura “questo è un Governo che è nato in Parlamento, oltre a segnalare un aspetto: “Quello che conta sono le parole che si dicono in Parlamento. Ascolteremo il premier e poi ognuno dirà la sua. Ognuno dirà quale è la sua posizione, ognuno si assumerà le proprie responsabilità”. Mentre il M5S resta spaccato tra governisti e non, con un vento di scissione che non smette di cessare.

Colloqui anche da parte del centrodestra con il premier, in una giornata che vede il vertice della coalizione a Villa Grande. Matteo Salvini, leader della Lega, ammette: “Dopo la crisi di Governo causata dai Cinque Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di Ius Soli, Ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell’Italia”. Duro l’affondo di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera in quota Fratelli d’Italia: “Il Governo Draghi è soggetto a un accanimento terapeutico con la celebrazione postuma della grandezza del presidente del Consiglio che, solo fino a qualche mese fa, non veniva considerato adatto per diventare Capo dello Stato. Non lo propose nessuno della sua maggioranza, e fra sindaci, governatori, sindacati e associazioni di categoria nessuno spese una parola. Se Draghi è il più grande statista del secolo, l’equilibratore, lo stabilizzatore, non sarebbe stato più utile nello svolgimento di un ruolo di garanzia nazionale e internazionale andando al Quirinale? Assistiamo a uno scenario imbarazzante. La filosofia dell’uomo solo al comando, che anche oggi si celebra, non è in sintonia con la democrazia – prosegue – ci vogliono le elezioni anticipate, criminalizzate da ogni commentatore, nonostante si siano svolte competizioni elettorali ovunque, come in Germania. La pistola fumante della crisi di governo è del Pd, che ha “politicizzato” un Governo, che nasceva con un mandato preciso su pandemia e gestione Pnrr, tramite leggi in Parlamento come Ddl Zan, cittadinanza facile agli immigrati, legalizzazione della droga e perfino l’inceneritore di Roma messo in un decreto. Hanno cercato la rissa e gli è partito un colpo di pistola accidentale”.