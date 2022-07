In una confusione politica dilagante, con una maggioranza che va da Leu fino alla Lega, passando per il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, l’intervista all’onorevole Domenico Scilipoti per questa nuova puntata della “Cura Ri-Costituente”. Tra i temi affrontati, la crisi di Governo e il futuro del centrodestra e di Forza Italia in particolare.