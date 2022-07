Elezioni: iniziata la campagna contro Giorgia Meloni

Sbaglia il congiuntivo. Sarà un terremoto. È un pericolo per la democrazia. I suoi programmi preoccupano. Come gestiremo il Pnrr? La campagna contro Giorgia Meloni è già partita e alcuni la considerano un pericolo per la democrazia. Difficile capire il perché visto che, qualora diventasse la nuova presidente del Consiglio, sarebbe la prima dopo molti anni a esser passata tramite le elezioni prima di sedersi a capo di un Governo.

Chiaramente si può essere d’accordo o meno con i suoi programmi e una parte di Paese li considera inaccettabili, ma se questo vogliono gran parte degli italiani è giusto che così vadano le cose. In verità, in Italia pare esserci questa sensazione che le cose debbano andare in un determinato modo e, chiaramente, alcuni leader possono essere più adeguati di Meloni in questo senso. C’è come la sensazione che i voti di alcuni partiti valgano meno, perché si pensa che arrivino da gente meno istruita e colta. E difatti quello che è accaduto negli ultimi anni segna questa strada. Qualsiasi sia il partito a vincere le elezioni, succede che poi a governare ci devono andare necessariamente persone di un certo tipo, adatte al ruolo istituzionale.

La cosa che andrebbe detta chiaramente è che ciò che preoccupa di Meloni e Matteo Salvini e della loro squadra è rappresentato dalle loro idee. Se le elezioni dovessero andare in un certo modo, probabilmente la cannabis, ad esempio, non verrebbe legalizzata, mentre si inasprirebbe il conflitto ideologico tra famiglia tradizionale e mondo lgbt. Se lo schieramento di centrodestra dovesse vincere le elezioni, d’altronde, potrebbe risultare anche un vantaggio per i partiti di sinistra all’opposizione, con grande possibilità di portare avanti un populismo incessante su vari temi: reddito di cittadinanza, tematiche lgbt, cannabis, migranti, lavoro. Il mondo che l’Italia si ritrova a vivere, da ottobre in poi, è sicuramente molto complicato. E andare all’opposizione a prendere il malcontento del Paese, dimostrando che la destra non è adeguata a governare, può essere una grande opportunità. Certamente anche Giorgia Meloni avrebbe preferito prendere in mano il Paese nel 2018, o comunque in una situazione meno critica di quella odierna. Tra poche settimane potremmo trovarci di fronte a uno scenario totalmente diverso, in cui si ribalta tutto e i populisti diventano gli altri.