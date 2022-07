Aver ascoltato “Giggino ’a cartelletta”, così apostrofato dal mentore che gliel’ha messa in mano senza vergognarsene, strologare di politica a La7 con fumisterie banali e rimasticature giornalistiche (coerenza a parte!), ha confermato la veridicità dell’aforisma che preferisco, perché l’ho coniato io stesso ma non per lui: “Se uno ha letto dei libri non lo può nascondere”.