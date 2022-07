Bonus trasporti: come funzionerà

“Dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un bonus per la mobilità. La misura ha una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro”.

Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in conferenza stampa insieme al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Lo stesso Orlando ha detto: “Il bonus può essere pari al 100 per cento di quanto speso, con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve essere eseguito entro il 31 dicembre di quest’anno”. Non solo: “Il bonus può essere usato su abbonamenti annuali, mensili o relativi a più mensilità”.

In soldoni, chi nel 2021 non ha oltrepassato i 35mila euro di reddito complessivo, avrà la possibilità di chiedere il bonus entro la fine dell’anno accedendo al portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In che modo? Con lo Spid o la carta d’identità elettronica. Per la cronaca, si potrà utilizzare per acquistare gli abbonamenti annuali o mensili relativi al trasporto locale (quindi metro o autobus, per esempio), ai pullman extraurbani, al trasporto ferroviario sia regionale e nazionale (solo in seconda classe).

Nota a margine: il buono emesso tramite il portale potrà essere utilizzato solamente con una società di trasporti. Come? Entro il mese di emissione e presentandolo in biglietteria.