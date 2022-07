Quando si tratta di chiedere il 5xmille, le organizzazioni umanitarie non esitano ad inondare le tv con spot che “sfruttano” crudeli immagini di neonati e infanti, disgraziati o malati, per sollecitare donazioni, mentre non sono pubblicabili le foto di bambini riconoscibili che leggi, regolamenti, uffici, tribunali, commissioni proteggono purché in salute, floridi, felici. La privacy del dolore minorile non è ammessa per soldi.