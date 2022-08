Coalizzati? Per ora meglio trovarsi da una parte. E fare caciara: perché da soli si fa più rumore. Il dna del cosiddetto terzo polo sta piantando il suo core business. Racimolare il racimolabile e ritagliarsi delle percentuali per il collegio uninominale. La fotografia di facciata è il cosiddetto “grande centro”, buono per tutte le stagioni. Per il futuro si vedrà. Alla fine, domani è un altro giorno.

Intanto c’è il presente, con Carlo Calenda di Azione che alza il livello della bagarre un giorno sì e l’altro pure. Le lancette dell’orologio corrono veloci, la campagna elettorale è ridotta ai minimi termini: questo può essere un bene, perché la noia non è un buon ingrediente per un aperitivo in riva al mare. Meglio chiudere i colloqui prima di subito. Sotto l’ombrellone è difficile aizzare le folle sui massimi sistemi.Tutt’al più, si cattura l’attenzione di qualche ambulante che vende braccialetti in spiaggia.

Dicevamo Calenda. Che su Twitter scalpita: “Se la risposta sarà No – intanto arrivi una risposta, che l’aspettiamo da tanto tempo – allora, caro Enrico Letta, la responsabilità della rottura sarà interamente tua e noi andremo a combattere a viso aperto con una proposta di Governo credibile, nel proporzionale, per bloccare l’avanzata della Meloni”. E continua: “Io voglio sapere se (le condizioni di Azione e Più Europa) gli sembrano assurde o no. A me sembrano il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia piena di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità. Esiste una profonda differenza tra alleanza e sottomissione. Nel primo caso si discute e si trova un compromesso, nel secondo… non saprei dire. Non appartiene alla nostra cultura”.

Insomma, Enrico Letta – nonostante le fatiche dei pontieri, che sudano le sette camicie per allestire la tavola – rischia di trovarsi con il cerino in mano. Il Terzo polo di disturbo sta gettando l’esca per vedere chi abbocca. E Matteo Renzi, in tal senso, alimenta il fuoco nel braciere: “Ho fatto di tutto perché il Pd smettesse di essere il partito delle tasse. Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi. Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, diverso dalla destra sovranista e dalla sinistra delle tasse. Che parli di lavoro e non di assistenzialismo. Di giustizia e non di giustizialismo. Di ambiente e non di ideologia. Di infrastrutture e non di veti. Di diritti e non di slogan”. L’ex premier, nella sua e-news, non si ferma: “Andare da soli contro tutti è difficile. Noi puntiamo a prendere il 5 per cento: il vero voto utile è mandare gente competente in Parlamento. E se insieme a noi ci saranno altre forze pronte a costruire davvero un terzo polo attrattivo e coinvolgente, saremo felici di lavorare insieme”.

Molta confusione e tanto Impegno civico, proprio come il soggetto politico presentato da Luigi Di Maio: “Chi fece cadere il Governo sono estremisti. Lasciamo a loro le ironie e i veti, la nostra risposta è unità”. Nel simbolo c’è pure un’ape: “Quando scompariranno le api scomparirà l’umanità. Metterle nel simbolo, vuol dire mettere al centro l’ambiente, la lotta al cambio climatico”. Solite storie, vecchio minestrone. Tertium non datur. Letta continua?