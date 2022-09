La nuova puntata della “Cura Ri-Costituente” vede protagonista il Coordinatore di Forza Italia, nonché ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che racconta dopo l’esito delle elezioni nazionali come vede il futuro prossimo di Forza Italia e come dovrebbe essere migliorata l’organizzazione istituzionale dell’Unione europea per essere più rappresentativa della sovranità popolare.