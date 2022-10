Governo, Meloni: “Siamo pronti a metterci la faccia”

“Siamo pronti a metterci la faccia. A dare il massimo per risolvere i problemi degli italiani, in questa fase molto complessa e delicata”. Giorgia Meloni non ha dubbi. La leader di Fratelli d’Italia è da giorni al lavoro, insieme agli altri elementi della coalizione di centrodestra, per incastrare i tasselli giusti con l’obiettivo di trovare la quadra sulla futura compagina che guiderà il Paese. Sfogliando il calendario, per il prossimo 13 ottobre è in programma la prima seduta delle Camere. In FdI, dopo la direzione nazionale di ieri, per oggi è previsto l’incontro tra parlamentari e consiglieri regionali del Lazio. Occasione, questa, per fare il punto della situazione e sulla programmazione del territorio.

Il nodo, comunque, è sempre il solito: i nomi che faranno parte dell’Esecutivo. Dopo l’esecutivo nazionale di ieri di FdI, è trapelato che è stata effettuata un’analisi dello stato delle cose del nostro Paese. La sensazione, va detto, è quella che di trovare la chiave di volta per di allestire una squadra composta da personalità d’alto profilo. Quindi, l’obiettivo è individuare la persona giusta al posto giusto. Questa è la strada da seguire, più che perdersi nella distinzione tra tecnici o politici.

A stretto giro, quindi, l’idea da perseguire è quella di portare avanti delle politiche che siano in discontinuità rispetto al passato (ogni riferimento al Partito Democratico non è casuale).