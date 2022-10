Roma Capitale di violenza e insicurezza

“Non c’è pace nei quartieri della nostra città: si susseguono episodi di violenze e sopraffazioni, nonostante il Consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza e l’approvazione di un ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia, con lo stesso voto favorevole del sindaco che però, come ormai prassi, è rimasto senza seguito”.

Così Federico Rocca, consigliere di Roma Capitale in quota FdI e Giorgio Ciardi, Capo dipartimento sicurezza della Federazione romana di Fratelli d’Italia. Non solo: “Nulla è stato fatto per impostare una seria politica di sicurezza urbana – hanno proseguito – micro e macro-criminalità sembrano permeare ambienti e territori senza nessun argine. Alla cronica mancanza di uomini e mezzi – hanno puntualizzato – si assomma la colpevole incapacità e sottovalutazione del problema da parte del primo cittadino e della sua giunta”.

Per Rocca e Ciardi “Roma e i suoi cittadini non meritano tutto questo. Se Roberto Gualtieri e la sua maggioranza non sono in grado di affrontare l’emergenza sicurezza, che sta prepotentemente venendo fuori, facciano un passo indietro, riconoscano i fallimenti e liberino la città da un’Amministrazione che, a distanza di un anno, non è riuscita a dare una sola risposta ai bisogni della Capitale d’Italia”.