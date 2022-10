Camera e Senato: elezioni dei presidenti, le tappe

È tempo di protocolli, procedure, primi applausi. È tempo per la 19esima legislatura, con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato: un passaggio propedeutico per l’iter che porterà alla formazione del nuovo Esecutivo.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, assicura: “Saremo pronti anche come squadra di Governo”. Parole, queste, giunte a corredo dell’intesa raggiunta dal centrodestra sulla presidenza del Senato. Sullo scranno più alto di Palazzo Madama – con 116 voti su una maggioranza di 104 – sale Ignazio La Russa, il quale in mattinata afferma di essere convinto che la coalizione sarà compatta. E il leghista Roberto Calderoli spiega: “C’è l’accordo sul nome di La Russa. Volentieri faccio un passo indietro per il bene del Paese”. La stessa Meloni, sull’ex ministro, nota: “Penso che dimostri che, al di là delle normalissime interlocuzioni, la maggioranza lavora per rimanere compatta e andate sempre più veloce”. Per Forza Italia, per esprimere il voto per il presidente del Senato, passano sotto il catafalco solo Silvio Berlusconi e la presidente uscente, Elisabetta Casellati. Sessantacinque sono le schede bianche, due voti a Liliana Segre e altrettanti per Calderoli.

Trovata quella che sembra essere a tutti gli effetti la quadra, per evitare inciampi che non farebbero bene al centrodestra, la coalizione uscita vincente dalle elezioni del 25 settembre sta ultimando la discussione su chi sarà presidente della Camera. Il candidato numero uno è Riccardo Molinari della Lega. Con probabilità ne sapremo di più venerdì, quando si andrà al quarto scrutinio.

Resta in piedi, poi, il dibattito sulla formazione del Governo, ossia sulle caselle da occupare. Forza Italia continuerebbe a chiedere lumi su Licia Ronzulli, mentre per il Mef starebbe prendendo quota il nome di Giancarlo Giorgetti. Da segnalare, come postilla di colore, un siparietto tra Silvio Berlusconi e Guido Crosetto, con il primo che dice: “Come stai? Sei sempre più alto”. Il Cavaliere, a seguire, confessa: “Non conto gli anni”. Questa la dichiarazione per il suo ritorno da eletto in Senato, dopo la decadenza del 2013. Zoppicante a causa di una caduta avvenuta qualche giorno dopo l’inizio della campagna elettorale, l’ex premier ricorda: “Ho fatto un salto indietro di cinque metri. Poteva andare male, i medici mi hanno detto che si poteva morire”.