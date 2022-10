Se Giorgia Meloni non impone contro chicchessia Carlo Nordio alla giustizia, metà della speranza di cambiamento dell’Italia in senso liberale sarà stata vanificata, non solo nella giurisdizione. E se Carlo Nordio come primo atto da ministro non restituirà alle aule giudiziarie i magistrati annidati in qualsivoglia ufficio amministrativo, vuol dire che avrà iniziato con un maleaugurante fallimento.