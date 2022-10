Governo: uniti per affrontare le emergenze

Uniti per affrontare le emergenze che il Paese deve affrontare. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, indica la strada alla sua squadra di Governo. “È andato tutto bene” aggiunge il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

I componenti dell’Esecutivo, allo stesso tempo, sono consci della sfida. Luca Ciriani, ministro ai Rapporti con il Parlamento, nota: “Giorgia ha detto che siamo impegnati a dimostrare che questo Governo sarà una bella sorpresa per tutti, per l’Italia”. A seguire Paolo Zangrillo, ministro alla Pubblica amministrazione: “Meloni ci ha dato un messaggio che ho apprezzato moltissimo, ci ha esortato a non dimenticare che oltre che essere un onore, è una grande responsabilità. E poi un richiamo alla lealtà, allo spirito di squadra della nostra compagine. Se tutti lavoriamo con senso di responsabilità, con onore e soprattutto lealtà, i risultati arriveranno”.

Sulla stessa linea d’onda anche Alessandra Locatelli, ministro alle Disabilità: “Meloni ci ha dato un incoraggiamento a metterci subito a lavorare. Io vado subito a prendere il dossier sulla legge delega sulle disabilità che è un tema urgente da porre subito all’attenzione e concludere subito. Si tratterà di concludere i decreti legislativi per la legge delega”.

Nel frattempo, Carlo Bonomi – presidente di Confindustria, nel corso dell’assemblea di Federchimica – sottolinea: “Apprezziamo molto che in campagna elettorale è stato detto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voglia di confrontarsi con le parti sociali. Noi auspichiamo che si apra un confronto, perché gli ultimi periodo ci hanno dimostrato che non c’era volontà. Alcune parti sociali pensavano di avere rapporti diretti con il Governo. Ma in una situazione come quella che stiamo vivendo credo che sia necessario sedersi intorno ad un tavolo tutti quanti e confrontarsi… nell’affrontare l’energia, va fatto all’interno di un quadro di finanza pubblica perché non possiamo scassare i conti dello Stato. E poi c’è l’emergenza lavoro perché il rallentamento dell’economia che tutti danno ormai per scontato ci pone un’urgenza su questo tema”.