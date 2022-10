Meloni: il giorno della fiducia al Senato

“La rotta è tracciata”. Al timone c’è Giorgia Meloni: il presidente del Consiglio sa che ci troviamo nel mezzo di una tempesta, ma è consapevole che l’imbarcazione Italia, pur avendo riportato dei danni, resta la più bella del mondo. Per questo è fondamentale mantenere gli impegni enunciati in campagna elettorale per condurre la nave in porto. Incassata ieri la fiducia alla Camera – 235 sì, 154 no – oggi la prova è a Palazzo Madama, dove c’è attesa per l’intervento di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Meloni, che si definisce underdog, ossia chi è sfavorito nei pronostici, ha intenzione di proseguire nella sfida a ogni ostacolo. Intanto, in un colloquio telefonico con Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ribadisce la “profonda stima” che lega il nostro Paese agli Usa.

Il programma presentato alla Camera da Meloni è suddiviso in 10 punti e ha l’obiettivo di durare per cinque anni. Nel novero delle priorità, le misure sul caro-bollette di luce e gas. Tra le novità, gli interventi sul fisco, come la flat tax per le partite Iva da 65mila a 100mila euro. Ci sì sarà un cambio per quanto concerne il reddito di cittadinanza e un intervento sulle pensioni.

Tanti gli applausi ricevuti in Aula da Giorgia Meloni. A questi fa eco Guido Crosetto, ministro della Difesa, che in un’intervista al Corriere della Sera – parlando del discorso del presidente del Consiglio – sostiene: “Ha fatto un atto di coraggio, serietà e lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta, ma pensando a fare le cose giuste per il Paese anche se all’inizio forse non tutte saranno comprese”.

Sempre Crosetto ricorda che la maggioranza è compatta sul tema della politica internazionale. E segnala che Meloni “sa perfettamente che deve dialogare con tutte le nazioni europee e costruire un asse con tutti per raggiungere gli obiettivi”. Per esempio, con il presidente francese, Emmanuel Macron, “ha iniziato la costruzione di un rapporto di considerazione e fiducia e con gli altri leader lo costruirà nel prossimo periodo. Anche se con alcuni questo rapporto c’è già”.