Pd, il disastro del partito in Basilicata

Nel Partito democratico della Basilicata regna il caos. Il segretario, il 29enne Raffaele La Regina, è stato sfiduciato dall’Assemblea regionale. Alla vigilia della presentazione delle candidature, La Regina era stato costretto a lasciare il suo posto da capolista alla Camera proporzionale ad Enzo Amendola, in seguito alla rilevanza pubblica assunta da alcuni suoi post, pubblicati anni fa, di sapore anti-israeliano. “Il Pd – scrive su Facebook l’eurodeputata Pina Picierno – deve essere un attore centrale per il rilancio della Basilicata e del Mezzogiorno. Può tornare ad esserlo solo se, innanzitutto, torna ad essere una comunità politica fondata sul rispetto delle esperienze umane, personali e collettive”.

La vicepresidente del Parlamento europeo non nasconde il proprio stupore sulla sorte politica toccata a La Regina. “Dopo una dolorosa sconfitta elettorale e in una fase congressuale ormai agli inizi, occorrerebbe non cedere agli antichi vizi che la nostra comunità ha assunto nel corso di questi anni e di non vivere le sconfitte o le vittorie come momenti per regolare conti in sospeso”.

Per l’eurodeputata dem, “l’esperienza di Vito Bardi, il presidente della Regione, anche al di là delle inchieste giudiziarie, è arrivata al capolinea. Il Partito democratico deve attrezzarsi per una sfida per cui potrebbe servire meno tempo di quanto immaginiamo. Anche per questo – prosegue – l’idea di sfiduciare un segretario regionale insediatosi nove mesi fa, credo determini nella società lucana, un senso di smarrimento. Nel caso specifico, va ricordato che Raffaele, non appena ufficializzata la sua candidatura alla Camera dei deputati, ha subito un linciaggio mediatico, una prassi squallida che dovrebbe preoccupare tutte e tutti. A lui – conclude Picierno – la mia solidarietà e il mio ringraziamento e alle democratiche e ai democratici lucani l’auspicio di un congresso libero, aperto, inclusivo”.

Frattanto, la segreteria nazionale del Pd si riunirà domani, giovedì 27 ottobre, alle 11, nella sede di Via Sant’Andrea delle Fratte 16, a Roma. Venerdì 28, nel centenario della marcia su Roma, alle ore 9 il segretario Enrico Letta, con una delegazione del Pd, si recherà, presso Lungotevere Arnaldo da Brescia, al monumento che ricorda Giacomo Matteotti per deporre una corona di fiori. Successivamente, dalle ore 10, presso la Sala Sassoli della sede del Nazareno, si svolgerà la direzione nazionale. All’ordine del giorno l’attività politica e parlamentare e il percorso congressuale. La relazione e la replica del segretario Enrico Letta saranno trasmesse in diretta sui canali Facebook e Youtube del Pd.