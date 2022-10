“Lavoreremo con lealtà”. Non solo: nelle decisioni le persone dovranno essere sempre al centro, perché le imprese e le famiglie “sono in difficoltà e chiedono aiuto. Non possiamo lasciarle senza risposta”.

Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, è intervenuto ieri a Palazzo Madama, nel giorno della fiducia a Giorgia Meloni. Oltre ad annunciare di essere felice perché poche ore prima è nato il suo “diciassettesimo nipotino”, il Cavaliere ha notato: “Per me è un motivo di grande soddisfazione riprendere la parola in Senato, dopo nove anni, e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il Governo del Paese alla coalizione di centrodestra”.

In uno dei passaggi del suo discorso, Berlusconi ha toccato il tema della riforma della giustizia, una priorità ormai irrinunciabile, “per una questione non solo di durata ragionevole dei processi. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, per l’equità, per la libertà. Nelle nostre decisioni – ha aggiunto – dobbiamo poi mettere al centro di tutto la persona, portatrice per sua natura di diritti che non sono concessi dallo Stato, ma che lo Stato ha il dovere di garantire e di tutelare. Siamo quindi per la tutela della vita, dal concepimento alla morte naturale, siamo per il sostegno alla natalità, siamo per la difesa e la valorizzazione della famiglia e della sua funzione sociale irrinunciabile”.

Un Governo che, secondo Silvio Berlusconi, “si insedia in un momento particolarmente difficile non solo per l’Italia ma per il mondo intero. Il momento più difficile e più pericoloso dalla fine della Guerra fredda a oggi. Di fronte all’attuale situazione internazionale, non possiamo che ribadire e consolidare le linee portanti della nostra politica estera, e cioè la nostra solidarietà con l’Occidente, quella solidarietà che ha sempre caratterizzato i nostri governi e che deve essere patrimonio comune della nazione, soprattutto di fronte alle minacce internazionali vecchie e nuove”.