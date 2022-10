Telefonata Meloni-Scholz: “Impegno comune per Kiev”

Impegno comune per Kiev contro l’invasione russa e il dossier energetico sul quale Giorgia Meloni ha rimarcato l’importanza dei passi avanti compiuti a livello europeo e l’urgenza di giungere, il prima possibile, a misure concrete per ridurre i prezzi. Telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Inoltre, sono stati affrontati i dossier legati alla gestione europea dei flussi migratori, oltre al tema della crescita economica.

Il portavoce del Governo tedesco, a sua volta, ha spiegato: “Il cancelliere Scholz si è congratulato con la primo ministro per il suo insediamento… Entrambi hanno espresso il loro interesse per una buona cooperazione e partenariato nell’Ue, nella Nato e nel G7”. In più, è stato evidenziato, Scholz e Meloni hanno discusso della situazione della guerra di aggressione russa in Ucraina e hanno discusso le attuali questioni bilaterali e di politica europea.

Tra gli impegni di Meloni, in agenda, c’è quello di giovedì 3 novembre con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che riceverà la premier a palazzo Berlaymont. Lo stesso giorno, Meloni vedrà a Bruxelles pure Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

Altro aspetto è quello del completamento della squadra di Governo. Lunedì Giorgia Meloni completerà la squadra di governo. A seguire, si riunirà il Consiglio dei ministri per le nomine dei viceministri e dei sottosegretari.