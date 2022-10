Vladimir Sputin è un pazzo da videogiochi. Le fotografie lo ritraggono in pose che sono una via di mezzo tra l’Hitler di Chaplin e lo Stranamore di Kubrick. È un isolato mentale, che farà pagare a noi la sua follia. Finché non riusciremo a minacciarlo personalmente, non la smetterà. Il boss del Cremlino non è più un problema politico, ma un caso criminale. Quanti illusi e interessati suoi amici nel Parlamento italiano, ahimè!