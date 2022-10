Il direttore de L’Opinione Andrea Mancia, ospite su L7 a “L’aria che tira”, si è soffermato sul conflitto russo-ucraino: “Penso a Vladimir Putin, penso alla falce e al martello, penso all'Unione Sovietica, penso al ‘cessate il fuoco’, cioè lasciamo le cose come stanno, con la Crimea e il Donbass in mano russa. Non lo so, vogliamo lasciargli anche Odessa? Gridare alla pace con Adolf Hitler che entra a Parigi significa essere nazisti”.