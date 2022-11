Sulla guerra

In guerra chi è superiore ha visto sempre nella sua superiorità militare una “prova” della sua “giusta causa” e anche della sua superiorità morale, a misura della potenza dei suoi mezzi tecnici di annientamento. Dichiara criminale congenito il nemico al quale attribuisce congenite mire malvagie ed aggressive che giustificano le sue provocazioni e gli consentono di presentare la ovvia reazione del nemico come una “prova” delle sue congenite mire aggressive.

L’Occidente di oggi, in quanto identificato indebitamente e sbrigativamente con un’alleanza militare tra Stati, la Nato, ed in particolare con gli Usa, non fa eccezione a questa regola e rischia di trovarsi alla fine come militarmente ed economicamente “vincente”, ma estraniato dal meglio della sua tradizione morale ed intellettuale, liberale, cristiana ed illuminista. Esso rischia di uscirne imbarbarito fino a rischiare la perdita della sua identità, complice un uso politico, militarizzato e amorale del concetto di civiltà, identificata con la superiorità tecnica, economica e militare.