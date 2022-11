Cdm: una manovra da oltre trenta miliardi

La stretta sul reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo rafforzato fino a tre punti per i redditi bassi, il superamento della legge Fornero con una soluzione che potrebbe vincolare quota 41 al paletto dei 62 anni di età. L’intenzione dell’Esecutivo è quella di mettere in atto un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. Ne sapremo di più oggi, giorno del Consiglio dei ministri. La legge di bilancio è proiettata oltre i 30 miliardi (32 per l’esattezza, di cui i due terzi destinati all’emergenza energia). In fase di studio pure una norma sul price cap nazionale. E sui social Giorgia Meloni chiarisce: “Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”.

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza, nota: “Ogni misura che si inserisce deve avere copertura del Mef. La situazione è molto complicata”. E Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, prosegue: “C’è assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l’Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale”. Nel dettaglio, è in discussione la stretta relativa al Reddito di cittadinanza: per inciso, l’intenzione è quella di garantire comunque un aiuto ai più poveri ma, parallelamente, prenderà corpo la lotta ai furbetti del reddito che, nelle intenzioni della maggioranza, non sarà a vita. Anzi, l’idea è di toglierlo agli occupabili con una fase transitoria di sei mesi. In più, è in corso di valutazione la possibile riduzione dell’assegno.

Poi il capitolo sul cuneo fiscale: secondo quanto appreso, potrebbe esserci una replica del taglio di 2 punti introdotto dal Governo Draghi per i redditi fino a 35mila euro, incrementato a 3 punti per le fasce più fragili con reddito inferiore a 20mila euro. Sul fronte delle pensioni, la quadra per superare la legge Fornero è quella del “41+ 62”: una soluzione temporanea nell’attesa di quanto ipotizzato per il prossimo anno. Ossia una riforma pensionistica messa in piedi insieme alle parti sociali.

Per quanto concerne la flat tax, verrebbe confermato l’aumento della soglia (da 65 a 85mila euro) per autonomi e partite Iva. Sulla tregua fiscale, invece, resterebbe l’azzeramento delle cartelle sotto i mille euro e verrebbe accantonato lo scudo fiscale per i capitali all’estero.

Attenzione, poi, alla famiglia e al tema della natalità. È in vista un raddoppio (da 100 a 200 euro) della maggiorazione forfettaria (a decorrere dal 2023) dell’assegno unico universale per famiglie con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. Al vaglio anche l’istituzione del fondo per i centri estivi.