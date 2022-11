Un ex presidente del Consiglio incontra un agente segreto in pubblico all’autogrill. Un presidente del Consiglio decreta il segreto di Stato sull’incontro nel frattempo spiattellato in televisione. Il capo degli agenti segreti appone infine il segreto sull’incontro e sul decreto. E la dietrologia non sarebbe giustificata?