Lollobrigida: “Risorse strategiche per raggiungere la sovranità alimentare”

“La sovranità alimentare si raggiunge impiantando risorse su settori strategici della nostra nazione, si deve ragionare con una valutazione chiara su quali sono i soggetti principali, i produttori. A loro va dato sostegno e la possibilità di lavorare con dignità con rispetto dei diritti e la possibilità anche di una economia agricola sostenibile della quale l’Italia è un esempio”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del XX Forum della Coldiretti.

Sempre Lollobrigida ha ricordato che il cda del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) “ieri ha approvato una delibera che investe sulla ricerca per capire quali sarebbero gli effetti dei prodotti realizzati in laboratorio che tengano conto, sì, di quello che dicono gli studi scientifici statunitensi, ma anche per verificare se questi prodotti, come dice qualcuno, non fanno male oppure danneggiano i nostri concittadini dal punto di vista della salute”.

Un passo avanti, ha precisato Lollobrigida, “in contrasto con chi, su parole d’ordine ideologiche pensa di raccontare quello che ha sentito dire, magari indotto da grandi organi di stampa pagati da multinazionali che sul cibo vogliono fare affari a danno dell’economia reale”. Due istituti collegati al ministero, il Crea e l’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), ha terminato il ministro del Masaf, “si battono per ragionare sulla migliore qualità da offrire, e anche da proteggere, dei prodotti alimentari, in particolare italiani”.

Ancora Francesco Lollobrigida: “Il Governo, con questa manovra, ha agito sulle emergenze, mettendo risorse che possono diminuire i costi delle imprese per l’energia. Queste cose servono oggi, ma occorre pensare al futuro. L’Italia finora ha ragionato troppo senza avere una strategia, dobbiamo rimettere in carreggiata il nostro Paese. Investire oggi per il domani”.