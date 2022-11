Lazio, Maselli: “Urge sviluppare l’occupazione giovanile”

Con l’avvicinarsi delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio, ho intervistato l’attuale consigliere di Fratelli d’Italia, l’onorevole Massimiliano Maselli, nonché vicepresidente della Commissione Sviluppo economico della Regione Lazio. In virtù del successo elettorale di Fdi, ho ritenuto opportuno intervistare il consigliere Maselli per capire se la vittoria nelle ultime elezioni nazionali influenzerà e potrà ripetersi alle prossime Regionali del Lazio, tanto più che ci sono state diverse giunte consecutive governate dal centrosinistra. Maselli ha fatto presente che attualmente l’attività consiliare è ormai limitata a compiti di normale amministrazione, proprio perché siamo in prossimità della scadenza del Consiglio regionale. Inoltre, il consigliere ha evidenziato quanto di utile è stato svolto finora dalla sua Commissione dello Sviluppo economico.

L’onorevole Maselli ha anche spiegato che ci sono ancora diversi problemi da risolvere per risollevare l’economia regionale del Lazio e che urge valorizzare e sviluppare l’occupazione giovanile. Quando il sottoscritto ha provato a chiedere come mai il centrodestra e il suo partito più rappresentativo per il consenso raggiunto, ossia Fratelli d’Italia, non abbia ancora indicato il proprio candidato alla presidenza della Regione Lazio, l’onorevole Maselli ha risposto che il nome dovrebbe essere comunicato a giorni e il tempo che stanno prendendo per tale indicazione non nasce da dissidi all’interno della coalizione o dello stesso partito di Fratelli d’Italia, ma per trovare il candidato più opportuno e di più alto profilo per ricoprire un ruolo così rilevante.

L’onorevole Maselli ha tenuto a evidenziare anche il fatto che se Fratelli d’Italia è cresciuto in questo modo esponenziale è anche grazie al gruppo di Raffaele Fitto, di cui lo stesso Maselli fa parte. Confluendo in Fdi con il partito Conservatori e riformisti, ha contribuito sia a portare Giorgia Meloni alla presidenza del Partito parlamentare europeo dei Conservatori sia a raggiungere e a far intercettare l’elettorato liberal-popolare e moderato. Il consigliere Maselli, ovviamente, non si è risparmiato nel manifestare tutta la sua stima per la leader Meloni, sottolineandone la coerenza e la lealtà nei confronti del loro gruppo e rimarcando le sue capacità di leader politico e la sua visione programmatico-politica con grandi margini di crescita.

Nel finale, Maselli ha confermato e garantito tutto il suo futuro impegno per il lavoro già iniziato con la Commissione Sviluppo economico e ha manifestato il suo proposito di attivarsi anche per migliorare la Sanità regionale, tema a lui caro, anche in virtù delle sue competenze.