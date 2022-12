Roma, cimiteri nel degrado

“Il maltempo ha contribuito a portare in primo piano ancora una volta lo scempio nei cimiteri capitolini, mandando in scena il vergognoso ma purtroppo consueto panorama fatto di allagamenti, danni e di incuria declinata in ogni possibile sfumatura di incapacità e degrado”.

Questa la denuncia del capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori e di Valeria Campana, portavoce del Comitato cimiteri capitolini. Poi aggiungono: “Ogni giorno è più sconcertante e triste la mancanza di risposte al dolore dei romani, mortificati da anni di indifferenza istituzionale su un tema che dovrebbe essere prioritario per una Capitale degna del suo ruolo”.

“I numerosi video registrati in questi giorni e diffusi anche sui social da centinaia di cittadini non smuovono un’inerzia che ha trasformato la quotidianità romana in emergenza, per i vivi e anche per i morti. Dal Campidoglio – insistono – nessun cenno di attenzione, nessuna risposta. Ci piacerebbe, invece, che anche gli edifici cimiteriali di Roma fossero impermeabili alle intemperie almeno quanto l’assessore Sabrina Alfonsi e il sindaco Roberto Gualtieri, che sembrano esserlo ai problemi legati al degrado dei cimiteri. Siamo a dicembre 2022 – terminano – nulla di concreto è stato fatto rispetto alle promesse e al cronoprogramma diffuso all’inizio dell’anno”.