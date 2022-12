Oggi, alle ore 18, si terrà la conferenza stampa sul disegno di legge per la “Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana” per tutti i connazionali all’estero. L’iniziativa è stata promossa dal deputato di Fratelli d’Italia per la Commissione Affari esteri Andrea Di Giuseppe, primo firmatario del disegno di legge.

Alla conferenza stampa parteciperanno anche l’onorevole Tommaso Foti, presidente del Gruppo parlamentare FdI alla Camera dei deputati; Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari esteri di FdI; Giangiacomo Calovini, capogruppo FdI in Commissione Affari esteri. L’incontro sarà coordinato dal Presidente Business Care Usa, Massimo Veccia.

Per seguire la diretta streaming dell’evento clicca il seguente link.