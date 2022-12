Agli abusivi il palazzo ristrutturato, all’anziana lo sfratto

“Trova le differenze: occupanti abusivi a cui viene ristrutturato il palazzo con i fondi del Pnrr vs donna anziana di 84 anni, vedova, invalida al 100 per cento, sfrattata in barba alla diffida dell’Alto commissariato per i Diritti umani dell’Onu che ha intimato all’Amministrazione capitolina di sospendere ogni procedura di questo tipo. È evidente che per il Partito Democratico un palazzo occupato da potenziali elettori vale più di una vita umana. Complimenti!”

Questo, su Facebook, il post al vetriolo di Tony Bruognolo, segretario della Lega Provincia Roma Sud, che una decina di giorni fa aveva notato: “Che Roma, su certi temi e per certi ambienti, sia considerata una zona franca ormai non ci meraviglia più. Quello che inizia a preoccuparci, però, è la totale impunità di alcuni personaggi, che pensano di poter fare tutto al di fuori delle regole. L’esempio della discoteca abusiva Spin Time è solo il più eclatante e conosciuto, ma da anni il modus operandi di alcuni personaggi, sostenuti da una certa sinistra, imperversa in diversi punti della Capitale”.

“Ci auguriamo – aveva aggiunto – che la norma anti-rave varata dal Governo venga applicata, con le dovute differenze, anche a queste situazioni in cui l’illegalità, l’abuso e la totale mancanza di norme di sicurezza la fanno da padrone. Che il Comune governato dal Pd continui a girarsi dall’altra parte è inaccettabile”.