“Una vita nel Palazzo” di Michele Marino: onore e senso delle istituzioni

Lunedì 12 dicembre a partire dalle ore 18, a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza San Salvatore in Lauro il dottor Michele Marino, con il saluto di monsignor Pietro Bongiovanni, ha tenuto l’undicesima conferenza di presentazione del suo libro intitolato Una vita nel Palazzo, Autobiografia, Reportage di un “Inviato speciale”, edito da Gangemi. Tra il pubblico presente in sala vi erano insigni personalità dello Stato e del mondo della cultura. In Una vita nel Palazzo l’autore offre ai lettori una interessante autobiografia, da un lato, ed al contempo un percorso di storia pulsante del nostro Paese nonché della nostra civiltà istituzionale, dall’altro lato. L’opera risulta stimolante proprio per il fatto che entrambi questi lati – la vita istituzionale del dottor Marino e la vita della Res publica – possono essere avvertiti dall’attento lettore come due facce di una stessa medaglia: la medaglia morale di un costante ed onorato servizio dello Stato nello Stato.

In Una vita nel Palazzo l’autore, ex multis, racconta dei suoi rapporti con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, di quando ha dovuto intrattenere Gianni Agnelli, Sofia Loren, Alberto Sordi e altri personaggi di chiarissimo spessore. Il libro descrive, con spaccati di vita di diretta testimonianza, l’attività di governo in un’epoca a cavallo tra il Novecento e il nuovo, corrente millennio. Durante la conferenza di presentazione all’interno della meravigliosa cornice del Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, a Roma, hanno dialogato con il dottor Marino insigni personalità: Roberto Cipriani, professore emerito presso l’Università degli Studi Roma Tre e monsignor Nunzio Galantino, acclarato scrittore nonché finissimo teologo e presidente dell’Apsa.

Sono state presentate le testimonianze della “Fondazione Tatarella” di Bari. Durante la piacevole serata, allietata anche dalla lettura di alcuni passi dell’opera, ha risuonato per l’aria il prezioso ricordo della terra pugliese d’origine dell’autore, terra mai dimenticata ed anzi sempre valorizzata. Indicativo è il distinguo portato all’attenzione del pubblico, durante i lavori della conferenza di presentazione: il titolo del libro parla di una vita “nel” Palazzo e non semplicemente di una vita “a” Palazzo. Il dottor Marino, il più giovane “civil servant” con incarico di vicecapo di Gabinetto, è infatti stato al servizio dello Stato in Presidenza del Consiglio del ministri, ha collaborato con cinque autorità governative in uffici di diretta collaborazione, è stato al cerimoniale al seguito del presidente Ciampi, e tanto altro: il tutto con un grande senso di responsabilità e d’equilibrio istituzionale.

Una vita nel Palazzo, Autobiografia, Reportage di un “inviato speciale” di Michele Marino, Gangemi Editore 2022, 208 pagine, 24 euro