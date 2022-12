Ripensiamo l’ambiente: dall’emergenza rifiuti alla realizzazione dell’autosufficienza per Roma

Mercoledì 21 dicembre, alle 16, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica (via della Dogana Vecchia 29, Roma), si terrà il Forum “Ripensiamo Ambiente, dall’emergenza rifiuti alla realizzazione dell’autosufficienza per Roma”, promosso dall’associazione Ripensiamo Roma in collaborazione con Atia Iswa Italia. Un incontro tra istituzioni, società di settore, università, sindacati e associazioni, utile per analizzare l’ormai cronico problema della gestione dei rifiuti nella Città eterna, per analizzare il nuovo Piano recentemente approvato da Roma Capitale, e per discutere di proposte in merito e di possibili soluzioni.

Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, introdurranno il dibattito gli organizzatori Donato Bonanni, presidente di Ripensiamo Roma, Paolo Massarini, presidente Atia Iswa Italia e Paola Muraro, direttore Atia Iswa Italia. Parteciperanno Maria Zagari, del dipartimento Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Roma, Chicco Testa, presidente di Assoambiente, Paolo Gaetano Giacomelli, del dipartimento Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Francesco Tufarelli, del dipartimento Politiche europee della presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Lombardi, professore ordinario dell’Università Tor Vergata, Filippo Brandolini, vicepresidente Utilitalia, Monica Tommasi, presidente di Amici della Terra, Giovanni Caucci, consulting Agenia, Angelo Colombini, segretario confederale Cisl e Donato Robilotta, già assessore Affari istituzionali ed Enti locali della Regione Lazio (per partecipare i giornalisti possono accreditarsi scrivendo a segreteria2@atialswa.it o info@ripensiamoroma.com).